Le PSG s'offre un record en Coupe de la Ligue

Vainqueur des trois dernières éditions de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain n'a plus perdu une rencontre dans cette compétition depuis le 27 novembre 2012 et une élimination en quarts de finale contre Saint-Étienne aux tirs au but. Mieux, avec sa victoire contre Lille mercredi soir, le PSG en est désormais à treize victoires de suite, meilleure série de l'histoire de la compétition.Les Parisiens partageaient jusqu'alors le record avec leur meilleur ennemi marseillais, qui s'était arrêté à douze victoires, après avoir perdu en huitièmes de finale de l'édition 2012-2013 contre... le PSG Si les Marseillais veulent se venger en stoppant la série du PSG , ils devront patienter encore un an de plus.