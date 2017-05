Le PSG s'intéresse aussi au directeur sportif de l'Atlético

1

Simeone dans le viseur ?Alors que plusieurs médias ont annoncé l'arrivée d'Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du FC Porto, comme quasiment actée , une nouvelle piste semble s'ouvrir. En effet Gianluca Di Marzio, journaliste italien spécialisé dans le mercato évoque l'intérêt du club de la capitale pour Andréa Berta, le DS de l'Atlético Madrid. Un intérêt qui serait en plus réciproque.Il n'en faut pas plus pour relancer les rumeurs sur l'arrivée de Diego Simeone au PSG. L'entraîneur argentin semble en fin de cycle à l'Atlético, malgré une nouvelle bonne saison des, troisièmes en championnat et demi-finalistes de la Ligue des Champions. Surtout que Berta est considéré comme un proche d'. Cependant, il ne faut pas s'emballer tout de suite. Unai Emery n'est pas encore sur le départ même si des rumeurs l'envoient du côté de la Roma par exemple. Ce qui est sûr c'est que Nasser Al-Khelaïfi adore le profil de Simeone, il avait déjà tenté de l'amener au club la saison dernière.Gare à la grosse Berta.