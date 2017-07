Le PSG s'incline de justesse face à la Juve

1

Ce n'était pas vraiment le rêve américain pour le PSG.La tournée aux États-Unis du club de la capitale se termine par une nouvelle défaite. Après avoir été battu 4-2 face à Tottenham dans la nuit de samedi à dimanche, Thiago Motta et ses coéquipiers se sont inclinés contre la Juventus sur le score de 3 à 2.Le Paris Saint Germain a fait la course derrière le score durant toute la rencontre sans jamais parvenir à le remonter. Après l'ouverture du score d'Higuaín avant la mi-temps, c'est Guedes qui a égalisé puis Pastore a répondu à un but de Marchisio. Mais la Juve s'est finalement imposée en toute fin de match sur un pénalty transformé par le même Marchisio après une faute de Kimpembe.Sept buts encaissés en deux matchs. Ici c'est Metz !