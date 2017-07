Le PSG s'impose timidement face à la Roma

1

La composition Parisienne pour affronter l'@OfficialASRomal !! 👊🔴🔵 #RomaPSG pic.twitter.com/GaLkEnKpm3 — PSG Officiel (@PSG_inside) 19 juillet 2017

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Aligné lors du match amical entre l' AS Roma et le PSG dans la nuit de mercredi à jeudi, première sortie parisienne de l'International Champions CUP (ICC), Javier Pastore en a mis plein la vue. L'Argentin aura notamment été le porteur d'eau d'un secteur offensif en grande forme, notamment en première période. Devant à la pause grâce à un but de Marquinhos , le PSG a finalement concédé le nul (1-1) avant de s'imposer aux tirs au but (5-3).Ce premier match de la saison était également le premier pour Dani Alves . Le latéral brésilien est toutefois en partie responsable de l'égalisation d'Umar Sadiq, à l'heure de jeu.Coquin.