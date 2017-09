Le PSG reprend le flambeau du Real

AP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est rare, mais là, on peut le dire : le Real a craqué sous la pression.Alors qu'il venait d'égaler le record du Santos de Pelé au nombre de matches consécutifs en marquant au moins au but, le club madrilène a stoppé sa folle série avec sa triste défaite à domicile face au Bétis (0-1) Bloqué à 73 rencontres toutes compétitions confondues, ce record va être difficile à faire tomber. Mais voilà un beau challenge pour le PSG ! Les Franciliens sont en effet désormais les leaders du classement dans les cinq plus grands championnats européens. Avec 26 matchs de suite en marquant au moins un but, ils devancent le Napoli et ses 23 rounds.Pour que la série perdure, le PSG aura fort à faire dès samedi face au mur montpelliérain Benjamin Lecomte , qui a réussi unlors de la dernière journée face à l'armada offensive troyenne.