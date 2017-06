Le PSG refuse de libérer Sirigu

TP

Le PSG a des problèmes avec ses gardiens.Le club de la capitale ne souhaite pas conserver Salvatore Sirigu pour la saison prochaine. Il reste pourtant un an de contrat au gardien italien, revenu de ses prêts successifs à Séville et à Osasuna . Les deux parties ne sont toutefois pas du tout sur la même longueur d'onde et le dossier bloque. Le PSG ne veut pas verser de l'argent à l'international transalpin mais dans le même temps refuse de le libérer de son contrat car le club entend recevoir une indemnité de transfert selon. Sirigu est donc encore un joueur du PSG mais la situation pourrait rapidement dégénérer si l'ancien Palermitain décide d'aller au bras de fer...Clash express.