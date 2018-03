Le PSG ramasse le troisième set

Bousculés en première période par un OM courageux, les hommes d'Unai Emery se sont finalement facilement imposés mercredi soir (3-0) grâce à un doublé de Dí Maria et à un excellent Verratti. Facile : voilà le PSG en demi-finales de la Coupe de France.

Révolte et assauts contrôlés

Trou et gestion

PSG (4-3-3) : Trapp ; Meunier (Rabiot, 79e), T. Silva, Kimpembe, Berchiche ; Verratti, Thiago Motta (Diarra, 74e), Draxler ; Mbappé (Pastore, 46e), Cavani, Di María. Coach : Unai Emery.



OM (4-2-3-1) : Mandanda ; Sarr, Rami, Abdennour, Sakai ; Lopez, Luiz Gustavo (Kamara, 58e) ; Thauvin (Sari, 53e), Sanson (Amavi, 74e), Ocampos ; Njie. Coach : Rudi Garcia.

Par Maxime Brigand, au Parc des Princes

Et soudain, la toile a craqué. 188 centimètres de cœur, de couilles et de courage qui s’écrasent sur la scène. Autour, le Parc, enceinte dont les propriétaires sont en passe de réussir la transformation en karaoké et où, mercredi soir, un dépliant était distribué aux nouveaux usagers pour pouvoir chanter en choeur la gloire de son équipe de gloutons, ne riait pas vraiment, la faute à un Classique encore stable niveau suspense. Puis, peu avant 21h50, Luiz Gustavo est tombé, juste après avoir avalé Kylian Mbappé. Le Brésilien, de loin meilleur joueur de l’OM au cours de la soirée, s’est ensuite relevé, a raté une première relance, a baissé l’espace d’un instant l’intensité de son pressing et a assisté à la bascule. Dégâts immédiats : une défense marseillaise passive et en retard, Rami spectateur, et Angel Dí Maria a débloqué ce quart de finale juste avant la pause pour ne plus le refermer. Presque trop simple. Voilà comment le PSG a poinçonné son ticket pour le dernier carré d’une Coupe de France dont il est triple tenant du titre et où il n’a pas laissé la moindre miette depuis janvier 2014. Un autre monde, et une nouvelle «» pour l’OM d’un Rudi Garcia qui a rapidement tourné la page.Soit après seulement 55 minutes de jeu : instant choisi par le boss marseillais pour ranger ses cartes majeures (Thauvin, Gustavo) en prévision de la réception de Nantes dimanche, au Vélodrome. Ce déplacement à Paris, pourtant, devait être autre chose : une question de dignité, de combat, d’honneur, pour des Marseillais qui n’ont plus battu le PSG depuis novembre 2011 et qui ne se sont plus imposés au Parc depuis maintenant huit ans jour pour jour. Dimanche soir, après un premier Classique lâché aux hommes d’Emery (0-3), Adil Rami avait appelé ses potes à se révolter et revenir pour livrer «» . Pari tenu, avec un onze remanié (Payet laissé au repos ; Rolando , Amavi, Germain, Zambo sur le banc), pendant toute une première période où l’OM se sera créé des occasions – un enroulé de Thauvin, deux belles cartouches pour Njie – avec du courage sans être vraiment brillant et où la paire Sanson-Gustavo aura notamment montré de belles choses. En face, le PSG , où Emery avait procédé à huit changements à moins d’une semaine de l’arrivée du Real en ville, n’a pas vraiment forcé, se contentant de gérer les assauts là où son trio offensif aura mis une grosse demi-heure à se trouver malgré un bon Mbappé, et de picoter une défense adverse hyper fragile où Mandanda a d’abord repoussé l’évidence devant Berchiche et Dí Maria avant de finalement tomber devant l’Argentin (1-0, 45).La suite ? Une formalité : Emery a fait sortir un Mbappé grimaçant au moment de rentrer aux vestiaires, Angel Dí Maria, décalé côté droit et enfin libéré après la pause, a rapidement inscrit un doublé en deux bandes avec Sakai (2-0, 48) sur un trou monumental ouvert par Abdennour, et le PSG a déroulé là où Marseille s’est contenté d’encaisser. Dans les cordes, l’OM a vu Draxler tenter une bicyclette, Dí Maria manquer le 3-0, et Cavani s’envoyer en l’air, laissant Mandanda sortir une claquette exceptionnelle de son poing gauche. Puis, Motta est sorti, Ocampos a tenté de sonner une semi-révolte facilement éteinte par Trapp, et Edinson Cavani a bouclé une combinaison collective parfaite (3-0, 81). Ah, il faut le dire, on aura aussi vu Pastore, entré à la pause à la place de Mbappé, se régaler au milieu avec Motta et Verratti, excellent mercredi soir. Fête sans rebondissement, malgré un dernier pétard de Rabiot allumé à côté : Paris est en demi-finales de la Coupe de France