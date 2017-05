Le PSG, plus gros aimant à public de France

0

La non-surprise.On le sait, les affluences de Ligue 1 ne font pas rêver au sein des championnats majeurs européens. En dehors de quelques exceptions, les arènes françaises sonnent malheureusement souvent creux lorsque vient le week-end. Cependant, il est intéressant de se pencher sur les équipes qui attirent le plus de public dans les travées des stades hexagonaux.Précisons qu'il ne s'agit pas là du classement des clubs aux affluences les plus importantes, mais bien des équipes reçues qui génèrent le plus d'affluence. Selon un classement réalisé par, c'est, sans surprise, le PSG qui motive le plus les foules. Avec 90% de taux de remplissage, la venue des Parisiens est synonyme d'engouement partout en France . Viennent ensuite l'OM (85%) et Lyon (78%), suivis par Monaco (75%), et Saint-Étienne, à égalité avec l' OGC Nice (72% chacun). En queue de classement, le prix de la lanterne rouge revient à Nancy , avec seulement un taux de remplissage moyen qui plafonne à seulement 59%.Si Strasbourg et Lens finissent par monter, on risque de s'ennuyer un peu moins la saison prochaine.