Le PSG peut encore remercier Cavani

Face à de vaillants Nantais, les Parisiens s’en sont, comme souvent, remis à Edinson Cavani pour faire la différence. Auteur d’un doublé, l’Uruguayen permet au PSG de revenir à hauteur de l’AS Monaco.



0

Nantes - PSG : 0-2

Buts : Cavani (2x)

Cavani libère Paris

Edinson voit double

Gaspard Manet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le geste est splendide. Des vingt-cinq mètres, Edinson Cavani enroule son ballon à la perfection. Ce dernier passe au-dessus du mur, et redescend tranquillement finir sa course au fond des filets d’un Maxime Dupé impuissant. On joue la 65e minute de jeu, et Cavani vient d’assurer un nouveau succès au Paris Saint-Germain. Encore une fois. Car, oui, il a beau se faire chambrer souvent, il n’empêche que l’Uruguayen pointe à vingt pions après 21 journées. Soit la moitié des buts de son équipe. Alors maladroit parfois, certes, mais Edinson reste surtout un putain d’avant-centre.Condamnés à gagner pour ne pas voir l’AS Monaco prendre trop d’avance dimanche, les Parisiens se retrouvent bousculés par des Nantais très bien entrés dans la rencontre. Solides et organisés, les Canaris posent de réels problèmes aux Franciliens qui ont du mal à développer leur jeu. Il faut attendre une superbe ouverture de Draxler à destination de Lucas qui trouve instantanément Cavani dans la surface ; très vif, l’Uruguayen devance Maxime Dupé et ouvre le score (21e). Dés lors, le PSG joue plus libéré, même s’il se fait quelques frayeurs à l’image de Verratti qui concède un coup franc très dangereux en se baissant à terre pour remiser un ballon de la tête à Trapp. Au final, les Parisiens se contentent de d’assurer tranquillement ce score avantageux jusqu’à la mi-temps.Ce second acte repart sur les mêmes bases que le premier, avec des Nantais loin d’être ridicules dans le jeu mais beaucoup trop maladroits dans le dernier geste pour réellement inquiéter un Kevin Trapp qui n’a pas le moindre arrêt à réaliser. En face, les Parisiens jouent sereinement, sans folie, comme si, finalement, cette petite victoire leur convenait à la perfection. Thomas Meunier tente bien de mettre définitivement les siens à l’abri, mais sa tête vient heurter la transversale de Dupé. Pour vraiment vibrer, il faut encore s’en remettre à Edinson Cavani qui s’offre un doublé en enroulant un amour de coup franc aux 25 mètres. Son vingtième but de la saison, déjà. Le break est fait, cette fois le PSG peut gérer sans pression, assuré de cette précieuse victoire, la cinquième consécutive en championnat, qui leur permet de recoller à l’AS Monaco au classement. Un beau samedi ensoleillé, en somme.