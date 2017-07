Le PSG offre un contrat pro à Weah

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer la signature du premier contrat professionnel de Timothy Weah jusqu’en 2020 ➡️ https://t.co/rwEw2dlFch pic.twitter.com/sIjsxxKWER — PSG Officiel (@PSG_inside) 3 juillet 2017

AH

Un air de famille.Si le PSG n'a toujours pas accueilli la moindre recrue, le club de la capitale a offert plusieurs contrats pro à ses jeunes. Parmi eux, Timothy Weah, fils de l'ancien attaquant du PSG, Georges. À seulement dix-sept ans, Timothy s'est engagé pour trois saisons à Paris. Comme son illustre père, auteur de cinquante-cinq buts au PSG, le jeune Timothy évolue au poste d'attaquant. De quoi accroître la pression sur ses épaules et les comparaisons avec son paternel.Le PSG a aussi proposé son premier contrat pro à Colin Dagba, arrière droit, et deux contrats de stagiaires pro à Stanley N'Soki et Metehan Güclü. L'art de rêver plus grand avec les petits.