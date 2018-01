Le PSG garde un oeil sur Seri

32

AC

Les noms passent, et Adrien Rabiot est toujours la seule sentinelle potable à Paris.Alors que Thiago Motta commence à se faire vieux et que la prolongation du Duc ne se fera que si un numéro 6 arrive à Paris, le club de la capitale s'active en coulisses pour tenter d'attirer un joueur non sans prendre en compte les exigences du fair-play financier.Si des discussions avec Lassana Diarra sont en cours depuis plusieurs semaines,croit savoir qu'Antero Henrique n'a pas oublié la piste menant au Niçois Jean-Michael Seri. Déjà dans le viseur du PSG cet été, l'international ivoirien dispose d'une clause de 40M alors que le PSG n'est prêt qu'à mettre sur la table une somme approchant les 25M. Paris n'est pas pour autant seul dans ce dossier puisque Manchester City, toujours en course pour remporter quatre compétitions, suit de près le dossier pour muscler son milieu.Décidément, Guardiola a envie de voler la vedette à absolument tout le monde.