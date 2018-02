Le PSG gagne le Classique, mais perd Neymar

Sans trop forcer, le PSG a remporté un nouveau Classique contre Marseille au Parc. Mais les Parisiens, plus que jamais en route vers le titre en Ligue 1, ont également vu Neymar sortir sur civière.

Le protège-tibia de Dani Alves et le sens du but de Rolando

Inquiétude pour Neymar

PSG (4-3-3) : Areola-Kurzawa, Thiago Silva (cap), Marquinhos, Dani Alves-Diarra (Thiago Motta, 61e), Rabiot, Lo Celso (Draxler, 71e)-Neymar, Cavani, M'Bappé (Di María, 61e) Entraîneur : Unai Emery



OM (4-2-1-3) : Pelé-Amavi, Rolando, Rami, Sakaï (Sarr, 59e)-Zambo Anguissa, Luiz Gustavo-Payet (cap)-Ocampos (Sanson, 38e), Germain (Njie, 73e), Thauvin Entraîneur : Rudi Garcia

Un but en CSC provoqué, une offrande pour Edinson Cavani . Sans avoir survolé le Classique, Neymar pourra dire qu'il a joué un rôle significatif dans la large victoire des siens face à Marseille . Mais ce soir, la star brésilienne n'aura a priori pas la tête à savourer. Une fois de plus, le transfuge du Barça n'a pas fini un PSG -OM. Et cette fois-ci, la raison de sa sortie prématurée inquiète bien plus que ce carton rouge idiot reçu au Vélodrome il y a quelques mois. En sortant sur civière, les mains sur le visage, Neymar a fait planer un silence de cathédrale et une ombre inquiétante sur le Parc des Princes. Oui, le Ney est énervant quand il part la tête dans le guidon, tombe au moindre contact, ou refuse de voir les appels d'Edinson Cavani. Mais Neymar reste Neymar, l'un des plus purs talents au monde, capable de faire gagner n'importe quel match quand il est dans les bonnes dispositions. Sauf que ce soir, Paris a battu l'OM 3-0, mais la seule information qui va compter, c'est de savoir pendant combien de temps le PSG devra se passer de soncapricieux. Marseille a donc plié au bout de dix minutes, à la suite d'une séquence de possession parisienne. À l'origine, une percée balle au pied de Neymar , contrée. Puis la différence initiale sur une passe en première intention du Brésilien. Comme quoi, la star parisienne gagnerait parfois à jouer plus simple. Au bout de l'action, la belle ouverture de Dani Alves pour Kylian M'Bappé n'est pas interceptée par Jordan Amavi . La suite, c'est un enchaînement chirurgical du, qui illustre la différence de qualité technique entre Parisiens et Marseillais dans le premier acte. Non pas que les hommes d' Unai Emery soient grandioses, mais ils maîtrisent le ballon et cassent leurs adversaires pour la seconde fois avant la demi-heure de jeu, sur leur deuxième vraie accélération. Celle-ci prend la forme d'un une-deux Layvin-Rabiot, suivi du débordement du milieu relayeur. Neymar ne parvient pas à cadrer à la réception du centre, mais peu importe, Rolando , débordé, envoie le ballon dans son propre but (27). Pour le reste, Paris n'a pas eu à forcer, et l'OM n'a pas vraiment montré de possibilités de révolte, si ce n'est avec une frappe au-dessus de Dimitri Payet (45), ou une semelle de Lucas Ocampos sur Dani Alves qui aurait mérité un rouge (19). Seulement averti, l'attaquant argentin, peu en vue, a cédé sa place à Morgan Sanson à quelques encablures de la pause (38), pour une tentative louable chez Rudi Garcia de changer le cours d'une rencontre déséquilibrée.Sauf que les derniers reliquats de suspense disparaissent définitivement dix minutes après la pause. Neymar déboule côté gauche et ponctue sa longue chevauchée d'un centre pour Edinson Cavani , qui enrhume Rolando avec un contrôle-frappe en pivot de folie, avant de fusiller Yohan Pelé (55). Un circuit de passes que les Parisiens peuvent encore regretter de ne pas avoir trouvé – ou cherché – face au Real Madrid en Ligue des champions. À 3-0, la messe est dite, même si l'OM tente un petit baroud d'honneur via Luiz Gustavo , dont la reprise à la suite d'une remise de Rolando passe au-dessus. Avant qu' Alphonse Areola ne doive se détendre pour sortir une tête d' Adil Rami . Presque pas menacé dans le jeu, le PSG sort néanmoins de ce Classique avec un goût amer à la suite de la blessure de son numéro 10 à quelques minutes de la fin du match. Victime d'une torsion de la cheville droite sur une mauvaise reprise d'appui, le Brésilien a quitté la pelouse sur civière, et la question de la durée de son indisponibilité devrait être largement plus débattue que le résultat d'un choc de haut de tableau devenu anecdotique.