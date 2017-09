Le PSG freiné à Montpellier

Totalement impuissant devant et sans inspiration au milieu, le PSG a concédé le nul à Montpellier. Qui devient donc la première équipe de la saison à obtenir autre chose qu'une défaite contre Paris, toujours leader de Ligue 1 (un point devant Monaco).

Paris déjà dépendant de Neymar ?

Paris nul pour la première fois

Montpellier (5-4-1) : Lecomte - Aguilar, Congré, Hilton, Mendes, Roussillon (Mukiele, 70e) - Lasne, Sambia (Piriz, 70e), Skhiri, Sessègnon - Ninga (Mbenze, 81e)

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Areola - Meunier (Alves, 70e), Marquinhos, Thiago Silva, Berchiche - Verratti, Motta (Lo Celso, 79e), Rabiot - Mbappé, Cavani, Draxler (Lucas, 66e)

3 décembre 2016. Le PSG d' Unai Emery reste sur huit matchs sans défaite (dont sept victoires) et se déplace à Montpellier dans la peau de l'ultra favori. Boom : le MHSC créé l'énorme surprise en l'emportant 3-0. Quelques mois plus tard, en ce 23 septembre 2017 pour être précis, Paris débarquait cette fois avec six victoires d'affilée en six journées. Il devait donc écraser, découper, exploser cette Paillade classée en deuxième partie de tableau. Sauf que voilà : avec les mêmes armes que la saison dernière (rigueur, contre-attaque et bloc bas), les Montpelliérains ont trouvé la formule pour freiner à nouveau l'armada parisienne. Pas en gagnant 3-0, mais en obtenant un nul qui a le visage d'une victoire. Et qui permet à Monaco de revenir à un minuscule point du club de la capitale.En l'absence de Neymar , gêné par son gros orteil, et Di María, encore un peu juste, Emery opte pour un 4-3-3 avec Motta au milieu et Draxler aux avant-postes. Autres changements : Berchiche et Meunier occupent les couloirs. Der Zakarian, lui, préfère miser sur la solidité d'un 5-4-1 pas franchement sexy destiné à laisser le ballon au leader de Ligue 1. De quoi conserver le résultat nul assez longtemps pour faire douter les Parisiens ? Suffisant, en tout cas, pour proposer des contre-attaques qui gênent étonnamment le club de la capitale. Il faut dire que l'horrible pelouse ne facilite pas le boulot technique de Mbappé, seul élément dangereux de son équipe, ou Verratti. Pourtant, Lecomte n'hésite pas à s'offrir un petit crochet en pleine surface devant Cavani, qui a bien du mal à combiner avec Mbappé. Hormis ce petit kif, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les fautes s’enchaînent, et le PSG galère à tenir son rang.Au retour des vestiaires, Paris évolue plus haut et essaye enfin une frappe cadrée devant un Lecomte ébloui par le soleil. Mais Montpellier ne se laisse toujours pas faire, obligeant Areola à une jolie parade. Petit à petit, les organismes s’essoufflent, les espaces s'ouvrent et les situations se multiplient. Problème : même si Kurzawa n'est pas sur le terrain, les centres des joueurs parisiens sont (trop) souvent ratés. Le constat est de toute façon là : à l'heure de jeu, le score est toujours vierge. Mbappé a beau répéter les efforts, rien n'y fait. Alors, Emery décide de faire rentrer ses jokers Lucas et Alves (à la place d'un Draxler hyper décevant et d'un Meunier loin de son meilleur niveau). Sans succès. Après un penalty provoqué par Cavani, mais refusé par l'homme au sifflet, ce dernier officialise le premier faux pas du PSG . Dans ce stade de la Mosson où le PSG n'a désormais plus marqué le moindre but depuis août 2015, soit plus de deux ans.