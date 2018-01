Le PSG fixe le prix de Lucas à 40 millions

336

AC

Les prétendants qui font la cour à Lucas Moura vont devoir déterrer les lingots ou revendre quelques bitcoins.Même s'il a totalement disparu – ou presque – du groupe parisien depuis le début de la saison et même si le PSG a besoin de rentrées d'argent urgentes, le Brésilien Lucas ne sera pas bradé par le Paris Saint-Germain cet hiver.Le quotidiencroit savoir qu'un prix en dessous duquel le PSG ne négociera pas a été fixé : 40 millions d'euros, soit un tout petit peu moins que son prix d'achat en janvier 2013. Si le prix paraît élevé, c'est qu'il est lié à l'obligation du club parisien de vendre cet hiver pour rentrer dans les clous du fair-play financier. Et pour le moment, c'est loin d'être gagné.Évoqué en prêt au FC Nantes ou à Manchester United – oui, ce n'est pas tout à fait la même chose – ces derniers jours, le message envoyé par le club parisien pourrait refroidir quelques ardeurs... mais attiser la curiosité de championnats plus exotiques ?Et sinon, pour Hatem Ben Arfa , c'est combien ?