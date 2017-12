Le PSG et Valence auraient trouvé un accord pour Guedes

3

AC

Le PSG entame sa remontada face au fair-play financier.Obligé de trouver entre 60 et 70 millions d'euros (et non plus 80 millions après l'élimination de Monaco en Ligue des Champions) pour rester dans les clous du fair-play financier imposé par l'UEFA, le PSG semble avoir bien compris la leçon et s'active pour respecter les règles.du jour annonce que le club de la capitale a trouvé un accord avec Valence pour le transfert définitif de Gonçalo Guedes L'international espoir portugais, actuellement prêté sans option d'achat chez les, devrait donc rallier définitivement l' Espagne avant le 30 juin 2018. Un chèque de 35 millions d'euros en échange est évoqué. Une bonne opération financière pour le PSG , qui avait acheté Guedes il y a un an pour trente millions d'euros, et qui comblerait donc déjà la moitié du chemin à faire pour ne pas s'attirer les foudres de l'UEFA. Contacté par le quotidien, Valence a de son côté démenti tout accord.Auteur de trois buts et cinq passes décisives en douze matchs cette saison, Guedes est devenu un pion essentiel du Valence de Marcelino