Le PSG démolit Bordeaux

Auteurs d'une première mi-temps dingue, avec cinq buts à la clef, les Parisiens ont dévoré les Girondins de Bordeaux, 6-2. Le PSG conforte sa place de leader, tandis que Bordeaux perd son invincibilité en Ligue 1.

Cavani-Neymar, petits câlins

Les derniers digestifs pour Mbappé et Malcom

PSG (4-2-3-1) : Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche - Verratti (Nkunku 79e), Rabiot (Lo Celso 70e) - Mbappé, Draxler, Neymar - Cavani (Di Maria 61e). Entraîneur : Emery.

Bordeaux (4-3-3) : Costil - Sabaly (Lewczuk 33e), Toulalan, Jovanovic, Pellenard - Lerager, Otavio, Sankharé - Malcom, De Préville (Mendy 56e), Kamano (Cafu 75e). Entraîneur : Gourvennec.

S'il en fallait encore une énième preuve après le 3-0 face au Bayern Munich , oui, le PSG est bien entré dans une nouvelle dimension cette saison. Invaincus avant cette rencontre en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont pu en faire l'amer constat ce samedi après-midi. Trois premiers verres avant le début de l'apéro, un quatrième et un cinquième au moment de passer à table : hop, avant même d'attaquer le plat de résistance, Bordeaux était déjà bourré et a été incapable de décuver, malgré de nombreux litres d'eau ingurgités pendant la mi-temps. Cinq buts en 45 minutes, un sixième pour la forme en deuxième période, des buts tous construits différemment (coup-franc, percussions dans l'axe, débordements, pénalty, reprise de volée), ce Paris là a littéralement éteint l'une des équipes les plus séduisantes du championnat, laissant Jocelyn Gourvennec hagard au bord du terrain. Et ce malgré les deux buts inscrits par son équipe.Impossible de ne retenir qu'un seul joueur de la première période parisienne, tant la partition est récitéepar toute l'équipe. Neymar , en bon chef d'orchestre, prend les devants en saisissant sa petite baguette, et en dessinant avec une trajectoire somptueuse sur coup-franc (5). Le Brésilien récidivera plus tard d'un deuxième bonbec sur pénalty (39), recevant dans la foulée une étreinte (de paix?) de Cavani. Le deuxième câlin du jour entre les deux hommes puisque, quelques minutes plus tôt, le Brésilien avait offert un caviar à l'Uruguayen, pour le 2-0 des Parisiens (12).Trop dur pour Bordeaux , qui flanche déjà une troisième fois sur un débordement de Berchiche et un plat du pied de Meunier (21). Avant d'assister, toujours aussi impuissant, au chef d'oeuvre de Draxler juste avant la pause : une-deux géant avec Mbappé, reprise de volée du gauche dans le petit filet.. Au beau milieu de cette symphonie, le but de l'ancien Parisien Sankharé, après un festival de Pellenard, sonne comme une gorgée d'eau au milieu d'une soirée très arrosée.Rien ne change en seconde période. Bordeaux , encore titubant, essaie surtout d'éviter la double manita, main gauche, main droite. Kylian Mbappé, seul joueur du quatuor offensif à ne pas avoir encore scoré, ne l'entend toutefois pas de cette oreille. Kyky ajoute un sixième godet peu avant l'heure de jeu sur un service tout doux de Draxler. A 6-1, Emery peut même se permettre de faire souffler Cavani, Rabiot et un Verratti pas encore resplendissant (Di Maria, Lo Celso et Nkunku), tout ça pendant que Lucas fait des snaps sur le banc.Même Areola, pourtant tranquille au fond de la classe, a l'occasion de briller sur une jolie reprise de Kamano. Les derniers digestifs sont pour Neymar , dont la reprise du gauche vient lécher le poteau de Costil, et pour Malcom , qui réduit l'écart sur péno. 6-2. Bordeaux perd son invincibilité, risque de tomber du podium, pendant que Paris conforte allègrement sa place en tête. D'ailleurs, c'est déjà la deuxième fois cette saison que les Parisiens inscrivent six buts lors d'une rencontre de Ligue 1, après un autre 6-2 contre Toulouse. Et nous ne sommes que fin septembre.