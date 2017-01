Le PSG de Draxler débute bien l'année

0

Club Africain 0-3 Paris Saint-Germain

But : Nkunku (18e), Di María (90e) et Augustin (92e)

Ouf. Le Paris Saint-Germain n'a gâché ni son entrée en matière dans son année 2017, ni les premières de Julian Draxler et Giovani Lo Celso Mais ce ne fut pas un grand spectacle. Avec Alec Georgen Hatem Ben Arfa (en pointe), Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku alignés d'entrée, le club de la capitale a fait la différence sur une de ses seules accélérations. C'est le dernier nommé qui a inscrit le premier but de la rencontre, profitant d'un superbe mouvement collectif des siens.La deuxième période a donné ce que tout le monde voulait voir : les entrées de Draxler et Celso, recrues phares de Paris. Le premier a joué 45 minutes, sans grande étincelle, pendant que le second s'est contenté d'une petite demi-heure, le temps d'afficher une jolie conduite de balle. Ángel Di María, Maxwell Adrien Rabiot et Alphonse Areola ont également participé à la fête, ce qui a permis au champion de France de donner plus d'ampleur au succès, l'Argentin envoyant une belle demi-volée dans les filets en fin de match et laissant Jean-Kévin Augustin planter le troisièmeParis tient donc sa première victoire de l'année, mais devra attendre pour assister aux miracles de ses nouveaux arrivants.