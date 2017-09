Le PSG dans le viseur de Čeferin

LG

Le fair-play financier rôde au-dessus du Camp des Loges.Alors qu’une enquête a été ouverte sur les comptes du club, le PSG et son mercato pour le moins clinquant sont particulièrement visés. «» , avait encore répété le dirigeant de l’UEFA il y a quelques jours.La menace semble de plus en plus sérieuse, puisque le président de l’UEFA aurait déclaré à des dirigeants de l’ECA (Association européenne des clubs) sa détermination à être intransigeant. L’un deux s’est confié anonymement et pense que l’UEFA «» . Soit avant l’automne 2018, le délai légal qui était fixé.Si l’on en croit cette même source, Čeferin aurait même dit, en substance, devoir exclure le PSG des coupes européennes s’il veut être aussi populaire que Platini Affaire à suivre.