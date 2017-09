1

HL

Le mercato fini, il faut savoir s’occuper.Transfermarkt a délivré son classement des équipes les plus chères d’Europe. Si les grosses pointures du mercato se retrouvent sans surprise dans le top 10, c’’est l’ordre d’apparition qui surprend.Le Real Madrid occupe ainsi la tête de ce classement, avec une équipe jugée à une valeur exacte de 743,8 millions d’euros, et ce malgré une perte de 43 millions en comparaison avec l’année dernière. Les départs de Morata, Danilo , ou encore Mariano ne sont probablement pas étrangers à cela.Suivent derrière le FC Barcelone , à peine marqué par le départ de son prodige brésilien, avec 706 millions d’euros, et Chelsea , à 614,4 millions.Responsable de la spirale inflationniste et acteur des deux gros coups de ce mercato estival, le PSG des bizuts Mbappé et Neymar Jr n’arrive qu’à la huitième position, avec 200 millions de moins (521,15). Allez Nasser, encore un effort.