Le PSG balayé par Tottenham

85

Quel but de Eriksen contre le PSG pic.twitter.com/U5Oqh59deH — Premier League 🇫🇷 (@PLFrance_) 23 juillet 2017

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Battu par les flots.Paris a sombré cette nuit à Orlando face à Tottenham. Balayés 4-2 par les, les Parisiens ont souffert. Après une bonne première mi-temps avec une équipe presque type, les joueurs d' Unai Emery sont rentrés aux vestiaires avec un score nul 2-2. Cavani (6) et Pastore (36) ont marqué en première mi-temps pour le PSG, tout comme Eriksen (11) et Dier (18) côté Tottenham.Mais au retour des vestiaires, les hommes en jaune se sont écroulés, Kevin Trapp en tête. Déjà auteur d'une belle boulette sur le deuxième but de Tottenham, le portier allemand s'est fait expulser sur une mauvaise appréciation de trajectoire sur un long ballon dès la 46minute. Suffisant pour relancer le débat des gardiens au PSG.Un fait de jeu fatal au PSG puisque le match s'est ensuite mué en attaque défense, avant que les Parisiens ne craquent deux fois en fin de match face à Alderweireld (82), puis Harry Kane sur un penalty concédé par Blaise Matuidi (88). Bref, une soirée à oublier pour le PSG, alors que le Trophée des Champions approche.Pendant ce temps-là, Neymar s'amusait face à la Juve...