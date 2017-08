Le PSG aurait dépensé 50 000€ pour illuminer la Tour Eiffel

AH

Pour accueillir Neymar , le PSG voulait faire en grand.Après Zlatan au Trocadero, les Parisiens auraient aimé reproduire la scène avec Neymar, mais la ville n'a pas autorisé une telle manifestation. La faute aux tristement fameux débordements de la fête du titre au Trocadéro de 2013, et aussi sûrement au contexte actuel. Coûte que coûte, le PSG voulait une présentation à la hauteur de l'évènement.De la hauteur, la Tour Eiffel en a. Le PSG s'est donc tout simplement offert l'emblème de la France samedi soir, de 21h30 à 1h pour souhaiter la bienvenue à Neymar . Une opération qui aurait coûté 50 000 euros au club parisien selon LCI, sans compter les frais de projection qui pourraient faire grimper la note.Quand on Neymar , on ne compte pas.