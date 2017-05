Le propriétaire de Leicester rachète un club de D2 belge

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les supporters d'Oud-Heverlee Leuven (OHL) espèrent un scénario leicesterien dans les années à venir.Mardi soir, le club belge d'OHL, aujourd'hui pensionnaire de deuxième division, a annoncé dans un communiqué avoir trouvé un accord avec le groupe d'investisseurs thaïlandais King Power, qui détient aussi le champion d'Angleterre 2016.Le club était en vente depuis peu et devait d'ailleurs être racheté par un chinois. L'annulation d'une réunion entre l'intéressé et la ville de Louvain avait toutefois fait capoter les pourparlers. Une proposition d'un groupe d'investisseurs flamands avait ensuite été refusée, soit disant parce que l'accord avec la Chine interdisait toute autre négociation avant le 30 juin. Cela ne les a visiblement pas freiné par contre pour discuter avec King Power.» , affirme le club dans son communiqué. Après avoir reçu l'approbation du conseil d'administration, le deal avec les investisseurs thaïlandais devait être approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale du club. C'est donc désormais chose faite, et la reprise sera officielle après une période de due diligence.» , peut-on encore lire sur le site d'OHL.Allô, Claudio ?