Le propriétaire de l'Olympiakos rachète Nottingham Forest

FL

Un renouveau pour un club mythique ?Nottingham Forest, double vainqueur de la Coupe des clubs champions (en 1979 et 1980) mais 21du dernier Championship (D2 anglaise), qui a échappé de justesse à la relégation en League One, vient de changer de propriétaire. Le nouveau boss se nomme Evangelos Marinakis . Il a fait fortune dans le transport maritime et dirige avec succès l' Olympiakos depuis 2010 (sept titres de champion en sept saisons).Mais l'armateur grec est aussi soupçonné d'avoir arrangé des matchs. Ce qu'il a formellement nié au cours d'un entretien avec un journaliste de la BBC . Dans cette interview, Evangelos Marinakis parle d'un plan à long terme. «Quelqu'un l'a prévenu qu'il ne pourra pas compter sur Brian Clough