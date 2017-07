AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Ligue 1, on la chambre mais on l'attend.Encore un petit mois avant la reprise, et la LFP vient déjà de dévoiler le programme de la première journée de Ligue 1. Le champion monégasque recevra Toulouse en ouverture le vendredi 4 août à 20h45 tandis que l'OM dévoilera sa team "Champions Project" devant la France entière le dimanche 6 août à 21h face à Dijon Ci-dessous, le programme complet.Vendredi 4 août à 20h45 : Monaco - ToulouseSamedi 5 août à 17h00 : PSG Samedi 5 août à 20h00 : Lyon Dimanche 6 août à 14h00 : Lille Dimanche 6 août à 17h00 : Angers Dimanche 6 août à 21h00 : OM - Dijon