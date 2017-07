Le prochain SO FOOT en kiosque le 12 juillet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chères lectrices, chers lecteurs,Initialement prévu pour le 6 juillet, le numéro d'été de So Foot sortira en kiosqueLa raison ?On vous a mitonnés un numéro: vous imaginez bien qu'il n'est pas simple de courir après Ronnie mais on a fini par l'attraper !Exceptionnellement, les abonné(e)s recevront donc leur magazineEn attendant, vous pouvez toujours trouver en kiosque :En vous remerciant de votre compréhension et en vous souhaitant de très belles vacances,La rédaction.