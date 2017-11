Le prix Renaudot 2017 déclare sa flamme à Strasbourg

1

LG

Tout juste auréolé du prix Renaudot 2017, l’écrivain strasbourgeois Olivier Guez donnera le coup d’envoi fictif de Strasbourg-Paris, samedi. L’auteur deen a profité pour écrire une ode à son club de cœur, sur le site officiel du RC Strasbourg-Alsace. Intitulé, le court texte de l’Alsacien retrace l’histoire du Racing mêlée aux souvenirs de l’écrivain, de son enfance à l’âge adulte.Olivier Guez replonge dans les années 1980, qui l’ont vu découvrir avec des yeux candides un Racing tout juste auréolé de son unique championnat. «L’essayiste partage ensuite son regard adulte, plus réfléchi et plus critique, sur la douloureuse période des années 2000. «