Le prêt de Cabezas annulé à cause d'une erreur de traduction

Anglais LV3.Le transfert de Bryan Cabezas a été annulé à cause d'une grossière faute de traduction. À peine rentré d'un prêt au Panathinaïkos, l'ailier équatorien de l' Atalanta Bergame devait rejoindre le CA Independiente, toujours en prêt jusqu'à la fin de la saison.Mais au moment de boucler l'affaire, un détail a fait capoter l'opération : le nom du joueur a été traduit automatiquement par les services du club argentin en un savoureux «» (Bryan Têtes en VF) sur la version anglaise du contrat, rendant celui-ci nul et non avenu. Cabezas restera donc à l' Atalanta le temps de rectifier tout ça.Quelqu'un a-t-il pensé à vérifier les papiers de Kenny Tete