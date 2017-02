Le Presnel de nos yeux

Absolument énorme contre Barcelone aux côtés de Marquinhos, Presnel Kimpembe a fait vivre un enfer à Lionel Messi et ses potes d’attaque au Parc des Princes. À tel point que la blessure de Thiago Silva s’est transformée en bonne nouvelle pendant 90 minutes.

Faire du Silva ? Pas de problème

Guerrier et travailleur

Apprécier l'instant présent

Par Florian Cadu

L’heure de jeu vient juste d’être dépassée et le Paris Saint-Germain mène déjà 3-0 quand Lionel Messi prend définitivement conscience de son impuissance. Sur une conduite de balle qui débouche habituellement à une occasion de but, l’Argentin voit un monstre le bousculer comme jamais. Lui rentrer dedans. Le faire reculer. Lui prendre la balle. Une, deux fois. Cet adversaire, c’est Presnel Kimpembe , vingt et un ans, 18 matchs de Ligue 1 au compteur, zéro minute de Ligue des champions dans les jambes avant ce choc. Un petit bonhomme inconnu au bataillon en Catalogne qui fait vivre l’enfer aux attaquants barcelonais depuis plus de 60 minutes, et qui signe du même coup une performance remarquable. C’est d’autant plus fou que le défenseur central n’était pas du tout destiné à être aligné lors de ce huitième de finale aller.Titularisé contre Lille il y a une semaine puis à Bordeaux trois jours plus tard pour reposer les deux intouchables Marquinhos et Thiago Silva en vue de la C1, Kimpembe a finalement dû remplacer au pied levé le deuxième Brésilien cité, dont la blessure a été annoncée très tardivement. Alors, les inquiétudes, logiques, se sont fait entendre. Face à Neymar , Messi et Luis Suárez , le jeune homme allait sûrement se faire manger tout cru. Et personne ne lui en voudrait. Sauf que le monsieur, qui impressionne déjà en championnat depuis le début de la saison, a sorti LE match parfait. Imprenable dans les duels, impeccable à la relance (45 passes réalisées et 89 % réussies, troisième meilleur total du PSG dans les deux domaines), exemplaire dans l’état d'esprit et aussi propre que Thiago , le Français a respecté le thème de la soirée des Parisiens : l'excellence. Et l’absence de Silva , que certains annonçaient préjudiciable, s’est finalement métamorphosée en atout pour le club de la capitale.Étonnant quand on sait d’où vient le garçon, mais une surprise à relativiser pour ceux qui le suivent depuis longtemps. «, pointe François Rodrigues , entraîneur de la CFA qui a intégré la formation du PSG en 2013 et qui a donc croisé Kimpembe.» Un soldat qui n’a donc nullement été effrayé par la redoutable MSN. Bien au contraire. Car l’adversité a semblé stimuler à l’extrême celui qu’on a déjà vu jouer à gauche sous Unai Emery , mais que François Rodrigues qualifie de «» .Dès lors, faut-il envisager de l’installer en charnière centrale au détriment d’un des deux Sud-Américains ? Non. Après une telle performance, aussi séduisante soit-elle, ce ne serait pas lui rendre service que de brûler les étapes. Mais le PSG sait désormais qu’il détient une pépite largement capable de subsister aux blessures, aux suspensions et aux méformes dans son secteur de jeu. Un bijou essentiel dans lequi va avoir son importance dans les semaines à venir. Un super joueur, tout simplement, qui peut, à terme, devenir un taulier. «» , estime Rodrigues. Alors oui, il convient évidemment de laisser le temps faire son boulot et de ne pas s’emballer après une seule partie pleine de promesses. Parce qu'un destin à la Mamadou Sakho n'est pas à écarter. Reste qu’après Barcelone, chacun est en droit, ne serait-ce que pour un instant, d’apprécier ces 90 minutes croquées devant la meilleure ligne d’attaque du monde.