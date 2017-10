Le président panaméen décrète un jour férié après la qualification

3

FOLIE TOTALE !! pic.twitter.com/pcBooPi2gX — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) 11 octobre 2017

Es un día histórico para el país. Mañana será libre para los trabajadores del sector público y privado. — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 11 octobre 2017

JB

Le sens des priorités.En renversant le Costa Rica (2-1) à domicile notamment grâce à un but fantôme , le Panama s'est héroïquement qualifié pour son premier Mondial cette nuit, envoyant à la trappe les États-Unis. Un moment de folie pour la petite nation d'Amérique centrale, et un bonheur qui s'est visiblement diffusé jusqu'au siège du gouvernement.Dans l'euphorie générale, et pour célébrer ce «» , le président de la République Juan Carlos Varela a tout simplement offert un jour férié à son peuple, prolongeant les festivités sur le territoire.Tout ça pour continuer d'enchaîner les coups.