Le président du Sporting Portugal suspendu huit mois

Quand le Portugal fait un remake des années Tapie-Bez...Ce mercredi, le président du Sporting Portugal a été suspendu de ses fonctions pour six mois. Bruno De Carvalho est accusé d'avoir craché sur son homologue d'Arouca, Carlos Pinho. L'affaire remonte au 6 novembre 2016, un soir de victoire 3-0 du Sporting contre Arouca pour la dixième journée du championnat portugais.Ce soir-là, le boss d'Arouca ne digère pas très bien la défaite des siens, et provoque même une altercation entre les deux présidents dans le tunnel du stade. En réponse, Bruno De Carvalho aurait donc craché sur Carlos Pinho, qui avait tenté de l'agresser. Le président d'Arouca a d'ailleurs lui aussi été suspendu, mais pour une durée de vingt mois. De son côté, le Sporting parle de sanctions «» . Le club lisboète a d'ailleurs annoncé vouloir saisir le Tribunal arbitral du sport.En même temps, est-ce une si mauvaise idée de suspendre un président qui recrute Jérémy Mathieu et lui met une clause libératoire de 60 millions d'euros