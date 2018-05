Le président du Sénégal prend douze jours de congés pour assister au Mondial

722

MA

C'est ce qu'on appelle un soutien de choix. Macky Sall, le président sénégalais, va prendre douze jours de congés pour soutenir les Lions de la Téranga, cet été en Russie. C'est ce qu'il a indiqué jeudi après avoir reçu les joueurs de la sélection et leur avoir remis un drapeau national.» , a-t-il déclaré. Il a aussi demandé aux joueurs de «» et de «» .Le problème de la stratégie qui consiste à prendre tous les matchs comme une finale, c'est que lorsqu'on les gagne, on est obligés de les fêter comme il se doit. Et que du coup, on peut vite avoir l'air bête dans un jacuzzi rempli de champagne quand on vient de terrasser 1-0 le Japon en poule.