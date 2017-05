Le président de la Fédération tchèque interpellé

0

Miroslav Pelta, président de la Fédération tchèque de football (FACR) a été interpellé par la police dans la nuit de mardi à mercredi alors qu'il se rendait à Monaco pour y assister à la demi-finale de Ligue des Champions entre l' ASM et la Juventus . L'affaire concerne un problème de financement opaque lié à la reconstruction d'un stade à Prague. La police mène depuis ce mercredi matin des perquisitions simultanées dans les locaux du FK Jablonec présidé par M. Pelta, dans les locaux de la FACR à Prague et au ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports.Michal Jurnan, porte-parole de la FACR a confirmé l'arrestation dans un communiqué : «» . De son côté, la police a annoncé la mise en examen de trois personnes.Sûrement une histoire de faux Tchèques.