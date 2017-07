Le président de la Fédération espagnole arrêté

2

La rançon du succès.En foot, le Brésil est souvent un modèle. Mais de là à s'inspirer de sa corruption ambiante, faut pas déconner. C'est pourtant ce qu'il s'est produit en Espagne, selon le journal. Le quotidien madrilène révèle que dix personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds, favoritisme ainsi que faux et usage de faux dans le cadre de l'organisation de rencontres internationales. Aïe.Parmi elles, le président de la Fédération espagnole de football, Ángel María Villar, et son fils Gorka. La justice espagnole a aussi mené des perquisitions au siège de la Fédération et dans les locaux de Villar. Brillante avec ses clubs, mais en échec en sélection depuis 2012, l'Espagne du foot est définitivement en crise.