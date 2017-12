Le président de la Fédé brésilienne suspendu trois mois

3

JB

Ça faisait longtemps.Deux ans et demi après la révélation du scandale de corruption qui avait secoué la FIFA, une nouvelle suspension vient d'être prononcée. Et c'est le président de la CBF Marco Polo Del Nero, en poste depuis avril 2015, qui est visé par la justice interne de la FIFA.Del Nero (76 ans) est suspendu de toutes fonctions officielles liées au football pendant 90 jours, avec une potentielle prolongation de 45 jours. Cette sentence était demandée par la chambre d'investigation de la Commission d'éthique de l'instance internationale.Pendant ce temps-là, Sepp Blatter n'a plus que quatre ans à attendre avant la fin de sa suspension. Vivement 2021.