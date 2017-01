Le président de la FA encourage le coming out

On est loin de «» de la FFF.En poste depuis six mois à la tête de la Fédération anglaise (FA), Greg Clarke s'est donné pour mission de lutter contre l'homophobie dans le football professionnel. Dans une interview accordée ce lundi au Times , il annonce que les joueurs homosexuels pourront trouver le soutien de la FA s'ils veulent révéler et assumer leur orientation sexuelle. «, a-t-il suggéré.Un problème qui semble lui tenir à cœur, car depuis sa nomination, il ne cesse de pousser dans ce sens. En octobre dernier, il déclarait être «» de voir aussi peu de joueurs de Premier League affirmer leur homosexualité, avant de dénoncer «» .Son combat pour aider les minorités s'étend aussi aux discriminations raciales. D'où sa proposition de nommer un sélectionneur issu des minorités ethniques à la tête desaprès le mandat de Gareth Southgate La voilà, la chance de voir Rio Ferdinand prendre le poste !