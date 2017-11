Le président de l’Olympiakos empêtré dans une affaire de matchs arrangés

2

LG

La Grèce part à la pêche aux gros.Vingt-huit personnalités sportives, dont l’actuel président de l’ Olympiakos , Vangelis Marinakis, vont être jugées pour des soupçons de matchs arrangés en 2015. Aucune date de jugement n’a encore été fixée, mais Marinakis a déjà nié les faits. Quant aux vingt-sept autres, ils comprennent notamment des arbitres, des anciens dirigeants sportifs et actionnaires des club de l’ Atromitos , du Levadiakos et du Veria, mais aussi des anciens joueurs. Ricardo Sa Pinto , l’actuel entraîneur du Standard et ancien technicien de l’ Atromitos , ainsi que l’ex-président de la fédération grecque de football Giorgos Sarris, sont également visés.Dix-neuf championnats en vingt ans pour l' Olympiakos , c'était louche.