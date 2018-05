Le président de l'Assemblée de Corse dénonce une « haine anti-corse »

37

MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand la politique s'immisce.Les polémiques enflent un peu plus à la suite des incidents survenus lors du match de pré-barrage entre Ajaccio et Le Havre. Alors que le président du club corse a annoncé vouloir déposer plainte pour «» , c'est maintenant au président indépendantiste de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, de s'exprimer. Il évoque notamment une «» et promet «» .Ajaccio et Talamoni dénoncent notamment «» contre le peuple corse.» , a déclaré l'homme politique. Il affirme vouloir former «» .Pour finir, il envisage aussi, si cela se reproduit, de «» pour faire valider juridiquement la notion de «» .Et peut-être demander à interdire le jet de bombes agricoles sur un bus.