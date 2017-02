Le président de l'ASNL candidat à la présidence de la FFF

0

JD

Ce lundi, les frissons ne sont pas seulement venus de l'annonce du transfert d'un jeune prodige finlandais vers un club moldave. Jacques Rousselot a finalement annoncé sa candidature à l'élection du nouveau président de la fédération française de football (FFF). Finalement, car le président de l'AS Nancy-Lorraine (ASNL) entretenait le doute depuis plusieurs semaines. Il faut dire que cette élection, dont le scrutin se tiendra le 18 mars, ressemble à un fameux mic-mac où les alliances se font et se défont. Jacques Rousselot était en effet le protégé de l'actuel président, Noël Le Gräet. Âgé de 75 ans, celui-ci avait prévu de lui céder la main.Mais l'ancien président de l'En Avant de Guingamp, arrivé à la tête de la FFF en 2011 puis réélu en 2012, a finalement choisi de briguer un mandat supplémentaire. Un coup de poignard dans le dos de Jacques Rousselot qui ne s'attendait pas à devoir affronter son ancien compagnon de route. Il pourrait, cependant, selon les informations de l', d'ores et déjà compter sur le soutien de Gervais Martel , président du RC Lens, et Djamel Sandjak, président de la Ligue Paris-Ile-de-France.Face à Le Graët, Rousselot devrait également en découdre avec les deux autres candidats déclarés à ce jour, que sont François Ponthieu, ex-patron de la DNCG, aujourd'hui avocat, et l’universitaire Jean-Pierre Clavier, cofondateur du Conseil national des supporteurs de football. Mais la victoire semble d'ores et déjà acquise au Breton qui arrive avec un bilan positif en sa faveur, tant au niveau du succès de l'Euro 2016, que de la gestion financière de la fédération, notamment à travers la revalorisation du partenariat avec l'équipementier Nike à hauteur de cinquante millions d'euros par an jusqu'en 2020.N'étant jamais à l'abri d'un miracle, Jacques Rousselot a quand même tout prévu et précisé, toujours dans l', qu'il démissionnerait de son poste de président de l'ASNL s'il était élu à la FFF. En attendant, il marche sur des chardons ardents.