Le président de Hanovre souhaite toujours l'abandon de la règle du 50+1

L'ennemi n'est pas toujours celui que l'on imagine.Dans le débat qui oppose partisans et détracteurs du football moderne en Allemagne , la règle dite du 50+1 fait office de clé de voûte. Pour faire simple, ce règlement empêche un seul investisseur privé de détenir plus de 49% des parts d'un club. De quoi faire tiquer certains réfractaires qui souhaiteraient avoir les mains libres pour mener leur projet sportif et financier comme ils l'entendent.C'est le cas de Martin Kind, président du club de Hanovre, descendu en 2. Bundesliga cette saison et bien parti pour faire l'ascenseur avec l'élite : «, a-t-il déploré au micro de Sky Sports.Un plaidoyer peu utile puisqu'une exception légale à la règle du 50+1 existe : lorsqu'un investisseur est en poste depuis vingt années consécutives, le règlement tombe. Martin Kind devrait se réjouir puisqu'il est en poste depuis... 1997. Faites le calcul.Qu'est-ce qu'on ne dirait pas pour en faire profiter les autres...