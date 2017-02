Le président de Boca accusé de pressions sur l'arbitrage

0

Depuis quelques jours, les supporters de River Plate ont du grain à moudre. Plusieurs dirigeants du grand rival, Boca Juniors, sont soupçonnés d'avoir fait pression sur les arbitres du pays. À l'origine de l'affaire : deux enregistrements audio, datant de 2015, dévoilés sur la chaîne TyC Sports.Dans le premier, on peut entendre Daniel Angelici, le président du club, en discussion avec Luis Segura, le patron de la fédé argentine. Angelici demande à parler à l'homme qui va arbitrer le match face à Vélez Sarsfield. Une rencontre décisive dans l'optique de la qualification en Copa Libertadores. Germán Delfino, l'arbitre du match],» , demande le dirigeant argentin. La réponse de Segura est des plus surprenantes : «» .Le second enregistrement révèle une conversation entre Angelici et un des juges du tribunal arbitral argentin, Fernando Mitjans. Là aussi, celui qui est à la tête de Boca tente de permettre à son équipe d'entamer la partie contre Vélez dans les meilleures conditions possibles : «» . Et il obtient gain de cause.Sous le feu des projecteurs depuis ces révélations, Luis Segura a tenté de se défendre (maladroitement) en avançant que la conversation s'était déroulée sous le ton de la rigolade.Encore un «» ?