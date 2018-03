Le président d'un club syrien frappe un arbitre

3

AC

En Syrie , c'est au tour du football d'être pris en otage par la violence.La rencontre du championnat syrien entre Tshreen et Al-Nawaeir n'est pas arrivé à son terme ce vendredi. Joué sous haute tension, comme en témoignent les deux cartons rouges sortis au préalable par l'arbitre, le match a pris une autre tournure lorsqu'un but un peu litigieux, entaché d'une main selon les joueurs locaux, a été inscrit par Alaa al-Dali pour les visiteurs à la 76minute.Le fait de jeu de trop pour Mouawiya Jaafar, le président de Tshreen, qui est alors descendu sur la pelouse pour asséner plusieurs coups de poing à l'arbitre, qui a en conséquence décidé d'interrompre la rencontre. L'attitude du président a été fortement condamnée par la Fédération syrienne, qui a expliqué via son président Salah Ramadan que Jaafar est «» .Pas sûr que Jaafar aurait pris la confiance si l'arbitre du match avait été Tony Chapron.