Le président d'Ostende paye sa tournée

Sorry aan alle deelnemers van #TournéeMinérale, maar ik maak er Tournée Générale van zaterdag pic.twitter.com/SOQuYWiN4d — Marc Coucke (@CouckeMarc) 3 février 2017

Dus zaterdag alvast 7.500 gratis Maes of Filou (of Pepsi voor de bobs), en het worden er 15 000 als we #kvokvm winnen!!Santé @KustboysKVO🍺🍻 — Marc Coucke (@CouckeMarc) 3 février 2017

Une bonne raison de tracer la route jusqu'à la mer du Nord en plein mois de janvier.Grisé par la qualification de son équipe en finale de la Coupe de Belgique (la première de son histoire), Marc Coucke est un homme heureux. Ce samedi, le président du KV Ostende reçoit le FC Malines pour le compte de la vingt-cinquième journée de Jupiler Pro League. Un championnat qui n'a jamais aussi bien porté son nom.Habitué des réseaux sociaux, Marc Coucke sait les utiliser à son avantage. Sur Twitter, il a promis de payer sa tournée avant le match à l'occasion de son anniversaire. Il y aura donc 7500 bières (et Pepsi pour ceux qui conduisent) à venir retirer gratuitement avant la rencontre. Pas avare pour un sou, l'homme d'affaires flamand a d'ores et déjà promis de doubler la mise en cas de victoire de son équipe de(crevettes), comme se plaisent à les surnommer leurs adversaires.De quoi motiver le public à venir encourager le KVO, plus que jamais en course pour participer aux PO1 et, pourquoi pas, goûter à l'Europe la saison prochaine. Pour la Ligue belge contre le cancer, qui a lancé il y a deux jours la Tournée minérale (un challenge d'un mois au cours duquel les participants s'engagent à ne pas boire d'alcool) cette action relève du tacle à la carotide.Pendant ce temps-là, Jean-Michel Aulas continue d'insulter ses followers sur Twitter.