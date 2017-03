Le président d'Avranches voulait jouer son quart au Stade de France

1

AVRANCHES / PARIS (@PSG_inside) EN 1/4!!!!! Emotion du président d'Avranches et de son entraîneur au moment du tirage ! #CDF #FBsport pic.twitter.com/5u74XLtEjX — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) 1 mars 2017

Il y a des miracles qui ne s'achètent pas et d'autres qui se payent cash.À Avranches, on a plutôt passé un bon mercredi. Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France après avoir sorti Strasbourg aux penaltys, les Manchots ont tiré le gros lot puisqu'ils recevront le Paris Saint-Germain le 4 ou 5 avril.À l'annonce du tirage, l'émotion était évidemment au rendez-vous et Gilbert Guérin, le président du club avranchinais, avait sa petite idée pour immortaliser au mieux ce rendez-vous historique.» , confie-t-il au quotidien. Mais le président va vite déchanter en apprenant que la location du SDF coûte la bagatelle de 850 000 euros, auxquels s'ajoutent la prise en charge des frais liés au dispositif de sécurité. Comme dirait sagement Gilbert Guérin : «On se dirige donc vers une solution plus raisonnable : le stade Michel d'Ornano du voisin caennais. «, s'est ravisé le président.Mais que Gilbert se rassure, il ne lui reste que deux marches à franchir avant de pouvoir y jouer gratuitement.