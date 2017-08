Le premier pion de Nasri en Turquie

25

Samir Nasri, ayağının tozuyla çıktığı ilk Süper Lig maçında golünü attı. Asist Samuel Eto'o pic.twitter.com/5IEYxA5IQl — Efsanespors Video (@efsanesporvideo) 26 août 2017

Le petit prince fait tout de suite la loi dans son nouveau royaume.Débarqué cette semaine en Turquie, Samir Nasri a déjà frappé avec Antalyaspor, et pas de la plus moche des manières. Pour sa première apparition, samedi face à Malatyaspor, l'ex-international a profité d'une ouverture de Samuel Eto'o pour faire étalage desqui lui restent.Contrôle dans la course, fixation et petit piqué face au portier venu à sa rencontre. De quoi donner de l'amour à revendre au commentateur local. Pas suffisant tout de même pour offrir les trois points à sa nouvelle, repartie avec une seule unité (1-1).