Le Premier ministre slovaque l'a mauvaise

Comment dit-on théorie du complot en slovaque ?Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a visiblement du mal à digérer l'élimination de son équipe à l'Euro U21.Samedi soir, dans le match au sommet du groupe C, l' Allemagne ne devait pas perdre avec plus d'un but d'écart face à l' Italie pour espérer se qualifier en qualité de meilleur deuxième. Un résultat qui aurait eu pour effet de propulser l'Italie à la première place du groupe et de qualifier les deux nations.Un but de Frederico Bernardeschi plus tard, c'est exactement le scénario qui s'est produit . Les chances slovaques de ravir la place de meilleur deuxième s'envolaient, déclenchant l'ire de Robert Fico. Pas de doute, pour le Premier ministre slovaque : «Alors, plutôt que de fermer les frontières de son pays, le chef du gouvernement slovaque a décidé d'écrire une lettre ouverte au président de l'UEFA pour lui demander :On espère pour Robert Fico qu'il pourra se consoler avec le futur maillot vert de Peter Sagan.