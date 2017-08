Le premier match filmé par l'arbitre de l'histoire

All Stars MLS - Real en caméra embarquée

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les patrons de l'audiovisuel se régalent déjà, ils n'auront bientôt même plus besoin de payer un réalisateur.Lors du match amical qui avait lieu le 3 août dernier, entre le Real et les All Stars de la MLS , les organisateurs de la rencontre ont essayé une nouvelle manière de filmer puisque c'est l'arbitre qui portait sur son torse une camera embarquée.Le résultat de cette expérimentation a été dévoilé au grand jour ce lundi. Cette nouvelle manière de réaliser rend bien compte de la vitesse du jeu et permet d'apprendre qu'en terme de réalisation, Luc Besson n'a pas le monopole de la nausée.