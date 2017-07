Le Portugal renverse le Mexique

71

HL

Buts : Pepe (90+1) et Adrien Silva (105) pour le Portugal // Neto (csc 54) pour le MexiqueUne histoire de penalties.Alors que la Selecção a été battue en demi-finale par le Chili en ayant manqué ses trois tirs au but, elle s'est finalement imposée cet après-midi sur un... penalty victorieux d'Adrien Silva. Au bout des prolongations, les hommes de Fernando Santos ont battu les Mexicains (2-1). Malgré l'absence de poids de Cristiano Ronaldo pour cette petite finale, les Portugais finissent donc troisième de cette Coupe des confédérations. Le Mexique se contente de la médaille en chocolat.Le match a été globalement à l'avantage du Portugal mais Quaresma et ses coéquipiers ont longtemps buté sur un grand Memo Ochoa. D'abord, le portier a repoussé le penalty d'André Silva (17) puis a multiplié les arrêts de grande classe. Le Mexique en a profité à la 54minute. À la suite d'un centre devant le but, c'est le défenseur du Zenith Neto qui a marqué contre son camp.Mais Pepe n'était pas pressé de partir en vacances. Le défenseur du Real Madrid a égalisé à la dans les arrêts de jeu d'un superbe geste acrobatique de la semelle. Dans les prolongations, le Portugal a finalement logiquement pris le dessus sur le Mexique en marquant juste avant la mi-temps, là encore sur penalty.C'est bon, Pepe peut partir en vacances.