Le Portugal perd deux points au buzzer

Portugal 2-2 Mexique

Le Portugal s’est réveillé en deuil, ce matin, après ce feu de forêt qui a couté la vie à une soixantaine de personnes dans le centre du pays. Afin de redonner un peu de sourire à son peuple, laavait donc à cœur de bien faire ce dimanche après-midi pour son entrée dans la compétition face au Mexique Problème, Cristiano Ronaldo et ses potes n’arrivent pas à aligner trois passes dans le premier quart d’heure avant cette frappe de Ricardo Quaresma . Un tir tout moisi, du gauche, qui passe loin à côté mais qui aura le mérite de réveiller les siens. Deux minutes plus tard, Cristiano Ronaldo envoie une demi-volée du gauche sur la barre transversale qui revient sur André Gomes , lequel trompe un Ochoa peu inspiré. But ? Pour les Portugais, qui partent célébrer, oui. Pas pour l’arbitre qui demande l’assistance vidéo avant de refuser le but pour un hors-jeu de Pepe , auteur de la remise sur CR7.Tant pis, les Portugais repartent de l’avant, CR7 prend en profondeur, rate son passement de jambes, fait un tour sur lui-même et adresse un caviar à Quaresma, seul au second poteau. L’ailier du Besiktas crochète sereinement Ochoa avant de pousser le ballon de l’extérieur du pied, bien évidemment. En face, le Mexique tente de réagir. Après une première alerte déjà de la tête (37), Chicharito profite d’une erreur de Guerreiro pour mettre son coup de casque devant Pepe et trouer les filets de Rui Patricio Après une première période sur un rythme plutôt élevé, le deuxième acte, en revanche, part. Les supporters portugais attendent alors de voir entrer les Silva , André et Bernardo , mais Fernando Santos préfère le troisième, Adrien, qui entre à l’heure de jeu en compagnie du supersonique Gelson Martins Deux entrées qui ne changeront pas grand-chose. Le match n’arrive pas à s’emballer. Une nouvelle fois, c’est Quaresma qui réveillera tout le monde d’une reprise de volée que capte Ochoa en deux temps. De nouveau impeccable quelques minutes plus tard sur une tête d' André Silva , le portier mexicain ne pourra en revanche rien faire sur cette frappe de Cedric déviée par Herrera. Deux accélérations, deux buts pour le Portugal qui comme en première période va se faire surprendre juste derrière. Sur un ultime corner, Hector Moreno bouffe José Fonte au duel et bat de la tête un Rui Patricio qui n’a pas songé utile de sortir de sa ligne.Comme à l'Euro, le Portugal débute sa compétition par un nul. De bonne augure, donc, pour la suite.