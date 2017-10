Le Portugal jouera pour récolter des fonds suite aux incendies

A Seleção irá disputar os próximos jogos em 2 dos distritos mais afetados pelos incêndios, com toda a receita destinada a apoiar as famílias pic.twitter.com/MHR0NBJpwx — Portugal (@selecaoportugal) 19 octobre 2017

Le Portugal , durement touché par de nombreux incendies qui ont fait une quarantaine de morts depuis le début du mois, va voir sa sélection déplacer deux matchs amicaux. L'objectif sera de donner la totalité des recettes de billetterie pour les victimes. Ainsi, la rencontre Portugal-États-Unis, initialement prévue le 14 novembre à Faro, dans l’extrême-sud du pays, se jouera à Leiria, une des villes les plus touchées. De même, Liseu accueillera la rencontre de la Seleçao face à l’ Arabie Saoudite , quatre jours plus tard.» , s’est justifié Fernando Gomes, président de la fédération portugaise et à l’origine de cette bonne action.