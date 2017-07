Le Portugal grillé à l'espagnole

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On dit parfois des statistiques qu'elles ne veulent pas dire grand chose dans le football, mais 76% de possession de balle, ça aide quand même.Pour le match d'ouverture de la poule D qui opposait le Portugal à l' Espagne , il est peu dire que les deuxièmes n'ont fait qu'une bouchée des premières. Victoire d'ogre 2-0 avec 76% de possession, donc, mais aussi 18 tirs - dont neuf cadrés - contre un seul tir - non cadré - côté lusitanien. Vicky Losada (23) et Amanda Sampedro (42) se sont chargées d'offrir la première place du groupe aux espagnoles, en attendant l'autre rencontre, ce mercredi soir, entre l'Écosse et l' Angleterre Une belle poule de voisins.